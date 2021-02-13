Rekor Ağırlıkta Limon!

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan Jumbo Limon(dev yediveren) ağacında yetişen 2 kilo 192 gramlık dev limon görenleri şaşırttı.

Jumbo Limonların normalde 1 kiloya kadar ulaşan dev limonlarıyla bilindiğini ifade eden Taşkent Doğa Park Direktörü Kemal Basat, şaşkınlığını ve sevincini sosyal medyadan paylaştı.

Rekor büyüklükteki limonun gün içinde Kıbrıs Yaban Hayatı grubunda açık arttırma usulü ile satışa sunulacağını açıklayan Basat, tüm gelirinin Doğa Park'ın kar amacı gütmeyen faaliyetlerinde kullanılacağını belirtti.

Basat, adadaki en ağır limon rekorunun ise bundan önce 2 kilo 50 gram ile Emekli Mağusa Kaymakamı İsmail Halit Gündost'un 2018 yılında yetiştirdiği bir limona ait olduğunu ifade etti.

Taşkent DoğaPark Direktörü Kemal Basat, sosyal medya paylaşımından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“DoğaPark bünyesinde bulunan Jumbo Limon(dev yediveren) ağacında yetişen bir limon hepimizi şaşırttı.

Jumbo Limon normalde 1 kilograma ulaşan dev limonlarıyla biliniyor. Bu limon, ağaçtaki diğer tüm limonları dahi gölgede bırakarak 2kg'ın üzerinde tam 2192 gram olarak tartıldı.

Adamızdan bundan önceki rekor 2050 gram ile Emekli Mağusa Kaymakamı İsmail Halit Gündost'un 2018 yılında yetiştirdiği bir limona aitti. (Kaynak: https://bit.ly/3aXvn8W)

Limon gün içerisinde Kıbrıs Yaban Hayatı grubunda, tüm geliri DoğaPark'ın kar amacı gütmeyen faaliyetlerinde kullanılmak üzere açık arttırma usülü satışa sunulacak.”