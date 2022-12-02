Regl tartışması. Talim Terbiye'ye göre: 'Cinsel organa  ayna tutma görseli, uygun değil'

Ertuğrul SENOVA

Kamuoyu bir süredir, “regl sürecinin cinsel bir konu olup olmadığını” tartışıyor…

Tartışmalar, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin (KISAD) hazırladığı "İlk Adet Bilgi Paketim" isimli pakette yer alan “Regl Kitabım” isimli kitabın, Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından, ortaokul yaş grubuna “pedagojik olarak“ uygun bulmaması üzerine başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan KISAD, “Kitapta ‘ortaokul yaş grubuna pedagojik olarak uygun bulunmayan’ içeriğin ne olduğunun netleştirilmesi için Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerinin süreceğini” duyurdu.

Kitabı değerlendirip, ortaokul çağındaki bireyler için uygun bulmayan Talim ve Terbiye Dairesi’ne ulaşan YENİDÜZEN, Daire Müdürü Murad Aktuğ’a “uygun bulunmayanın” ne olduğunu sordu.

Aktuğ, kitap içerisindeki bazı görsellerin, 15 yaşından küçük çocukların pedagojik gelişimi için uygun olmadığını söyledi.

Daire Müdürü Aktuğ, “Cinsel organa ayna tutma gibi bir görsel kullanılması bizim açımızdan doğru bir yaklaşım değil. Uzmanlarımızın bana aktardığı görüş uygun olmadığı yönünde. Buna benzer birkaç görsel daha var. Kitap, bedensel değişimleri, gelişimleri basit bir dille anlatıyor evet, ama bazı görselleri uzmanlarımız uygun bulmadı” şeklinde konuştu.

“Uygun bulunmayan” görseller…

YENİDÜZEN, Aktuğ’un bahsettiği “Regl Kitabım”da yer alan ve uygunsuz bulunan söz konusu görsellere ulaştı.

Görsellerde, ergenlik çağında değişen bedenini gözlemlemek için yatağa uzanan ve ayna ile cinsel organını inceleyen genç bir kadının çizimi görülüyor.

Bir diğer görselde ise, boy aynasında çıplak bedenine bakan bir başka genç kadının çizimi yer alıyor.

KISAD: “Cinsel içerikli olduğu iddia edilen kitap, dünyadan onay almış bir kitap”

Özgür Gazete’de Damla Dabis’in sunduğu programa konuk olarak KISAD Yönetim Kurulu üyeleri Ilgın Çağnan ve Tigün Ertanın, kitabın “cinsel içerikli olduğu” iddiasıyla Bakanlık tarafından reddedildiğini öne sürdü.

Çağnan ve Ertanın, "İlk Adet Bilgi Paketim"de yer alan “Regl Kitabım” isimli kitabın “Dünyada onay almış ve regl ile ilgili en doğru bilgileri veren bir kitap olduğunu” söyledi.

Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Aktuğ:

“Ortaokul yaş grubuna uygun değil”

YENİDÜZEN’e konuşan Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ, konunun 7 ay önce gündemlerine geldiğini, paket içerisinde yer alan kitabın 2 kadın uzman tarafından incelendiğini ve uzmanların, kitapta kullanılan bazı resimlerin, ortaokul yaş grubunun gelişimine uygun olmadığı tespitinde bulunduklarını aktardı.

Kitabın içerik anlamında ergenlik sürecindeki bedenin değişimini anlattığını, basit ve anlaşılır bir dile sahip olduğunu ifade eden Aktuğ, “Biz, kadın ya da erkek cinsel organı noktasında değiliz. Bu insan fizyolojisinin bir parçası. Ama buradaki konu, ortaokul yaş grubundaki çocuklar için uygun olmaması” dedi.

“Uyuşturucu rehabilitasyonu” örneği…

Aktuğ, konuyla ilgili şöyle bir örnek verdi:

“Bir madde bağımlısıyla terapi yaparken, onun önüne uyuşturucu maddeleri koymanız onu özendirir mi? Yoksa bir farkındalık mı yaratır? Önüne çeşitli uyuşturucu maddeler koyduğunuzda, ‘şu da vardı, bunu da kullanayım’ demez mi?”

“Cinsel organa ayna tutma gibi bir görsel kullanmanız bizim açımızdan doğru bir yaklaşım olmaz”

“Biz burada 15 yaş altındaki çocuklardan bahsediyoruz” diyen Aktuğ, “Cinsel organa ayna tutma gibi bir görsel kullanmanız bizim açımızdan doğru bir yaklaşım olmaz. Uzmanlarımızın bana aktardığı görüş uygun olmadığı yönünde. Buna benzer birkaç görsel daha var. Bedensel değişimleri, gelişimleri basit bir dille anlatıyor evet ama bazı görselleri uzmanlarımız uygun bulmadı” dedi.

“Tartışıp, düzenleme yapılması için dernekten bize herhangi bir dönüş yapılmadı”

KİSAD’a, kitapla ilgili bilgilendirmeyi 11 Nisan 2022 tarihinde yaptıklarını, ancak derneğin kendilerine herhangi bir dönüş yapmadığını söyleyen Aktuğ, “Bunu tartışıp düzenleme yapabilirdik. Bu kuruluştan bize geri dönüş olmadı. Son günlerde bu konu tekrardan gündeme geldi. Bize geri dönüş yapılabilirdi. Neden yapılmadı, onu bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“Yasakçı bir zihniyete sahip değiliz”

“İnsanımız bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı şiar haline getirmiş” diyen Aktuğ, “Yurttaşımız şunu bilsin; bizim için öncelikli olan her zaman çocuklarımızın pedagojik gelişimine uygun bir eğitim sağlamaktır. Yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Öğrencinin faydasına olacak bir faaliyeti engelleme düşüncemiz yoktur” dedi.

“İlk Adet Bilgi Paketim” nedir?

Söz konusu paketin, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği tarafından oluşturulan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Sivil Büyü” programının desteklediği “Günümüzde Adet Projesi” projesi kapsamında, regl dönemine giren genç kadınlara doğru bilgi vermek ve ebeveynlerine rehberlik etmek amacıyla oluşturulduğu ifade ediliyor.

Paket içerisinde; hijyen pedi, Regl Kitabım, kısa bilgi notu, çay ve takı gibi parçalar yer alıyor.