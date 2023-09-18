DAÜ'deki kabine toplantısı sonrası konuşan Üstel: "Radikal tedbirler alınacak, Hükümet uzerine düşeni yapacak"



Bakanlar Kurulu'nun özel gündemle DAÜ'de gerçekleştirdiği toplantı sonrası Başbakan Ünal Üstel basına açıklamalarda bulundu, "radikal kararlar alınacağını" söyledi.

2 farklı gündemle topladıklarını anlatan Üstel, bunlardan birinin DAÜ, diğerinin ise Mağusa Limanı ile ilgili olduğunu söyledi.

DAÜ konusunda hem VYK üyeleri hem de Rektör Aykut Hocanın ile görüştüklerini ifade eden Üstel, "Bakan arkadaşlarımız sorular sordular. Bu işin bitmesi için son tavrımızı ortaya koyduk. Önümüzdeki günlerde alınması gereken tedbirler kamuoyuna açıklanacak" dedi.

Mağusa Limanı konusunda da yaptıkları değerlendirmelere değinen Üstel, "ilgili arkadaşları da buraya çağırıp görüşler aldık, süratli şekilde limanın iyileştirilmesi için gerekli önlemleri aldık" dedi.

Üstel, Müdür Hasan Curcioğlu'nun 3 ay süreyle limanın tek otoritesi olmadı yönünde karar ürettiklerini ifade etti.

Üstel, DAÜ ile ilgili soru üzerine "Radikal tedbirler alınacak, Hükümet üzerine düşeni yapacak" dedi.