Kent Parkı, ‘Külliye Saray’ mı oluyor?

TC-KKTC Mali İşbirliği Antlaşması Eylem Planı’na göre geçmişte “Kent Parkı” olarak planlanan yere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr Serkan İlseven: “İki projeyi birleştirmek istiyoruz”

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber: “Çatışmadan ziyade toplumsal destekle proje hayata geçmeli”

Eski Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay: “Telleme projesini yaptık, pandemiden dolayı hayata geçiremedik”

Ayşe GÜLER

TC-KKTC Mali İşbirliği Antlaşması Eylem Planı’na göre geçmişte “Kent Parkı” olarak planlanan araziye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa edilecek.

Kermiya’da askeri bölgeye yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Saray yerleşkesi, Meclis Başkanlığı’nın yürüttüğü “Doğal Park ve Yeşil Alan (Kent Parkı) projesi ile kesişti.



14 milyon TL kaynakla, 60 dönüm alan üzerinde yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Saray (Külliye) yerleşkesi ve Meclis Başkanlığı Park Projesi’nin birleştirileceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr Serkan İlseven, kent parkının yapılacağı yeri “Cumhurbaşkanlığı Saray yerleşkesi” projesine dahil etmek istediklerini açıkladı, “Her iki projeyi birleştirmeyi istiyoruz. Projeye, Meclis için öngörülen yeri de dahil edebilir miyiz kaygımız var. Ancak Doğal Park ve Yeşil Alan ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan İlseven, yerleşkenin Citroen Işıklarından Kermiya’ya doğru gidildiğinde, yolun kuzey köşesine yapılacağını da kaydetti.

Meclis Başkanlığı döneminde projenin hayata geçmesi için askerle gerekli yazışmaları yapan Sibel Siber ise sürecin oldukça uzamasını eleştirdi.

Siber, söz konusu alanın çatışmadan ziyade destekle Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı katkısı ile hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Eski Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise görevde olduğu süre boyunca bu konuyla ilgili ilk adımı atarak, mevcut yerin askeri alanla temasını engellemek için gereken telleme projesini Planlama İnşaat Dairesi’nden yaptırdıklarını belirtti.

Uluçay, proje bedelinin 430 bin TL olarak belirlendiğini ifade ederek, pandemi nedeniyle Meclis bütçesinde 3 milyon TL tasarrufa gidilerek, sağlıkta kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredildiğini, bundan dolayı da gerekli adımı atamadıklarını aktardı.

Hatırlanacağı üzere; 2017 yılında dönemin Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber tarafından ilk kez açıklanan, askeri bölge sınırları içerisinde 357 dönümlük arazinin doğal park alanı olarak projelendirilmesi ve ülkenin en büyük doğal park alanı olarak hizmete girmesi amaçlanıyordu.





Eski Meclis Başkanı Sibel Siber:

“Yeşil alana ihtiyaç var, toplumsal destekle proje hayata geçmeli”

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber, Lefkoşa’nın nefes borusu anlamına gelecek yeşil alana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Siber, Meclis Başkanlığı döneminde 300 dönümünden fazla arazinin Doğal Park ve Yeşil Alan Park projesiyle topluma kazandırılması için gerekli yazışmaları yaptığını belirtti.

Askeri yetkililerle yaptığı yazışmalar neticesinde söz konusu alanın Doğal Park ve Yeşil Alan Parkı yapılması için Meclis kontrolüne verildiğinin bildirildiğini ifade eden Sibel, söz konusu dönemde sınırların belirlenmesi ve projeye yönelik çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Siber, bu çalışmaların görev süresi sonuna denk geldiğini hatırlatarak, kendisinden sonra Teberrüken Uluçay döneminde de konunun gündeme geldiğini, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da söz konusu projeye yönelik açıklamalar yaptığını söyledi.

Doğal Park ve Yeşil Alan Park ve Cumhurbaşkanlığı Saray Projesi’ne ilişkin tartışmaların ardından Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevli kişilerle telefonla gayrı resmi görüşme yaptığını belirten Siber, kendisine Saray Projesi’nin Doğal Park ve Yeşil Alan Park arazisiyle ilgili olmadığını, başka bir arazide yapılacağına yönelik bilgi verildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Başkanlığı’nın bu konuda ortak hareket etmesi gerektiğini dile getiren Siber, “Yalnızca Lefkoşa özelinde değil, böyle bir proje topluma pozitif katkı yapar.

Şehirlerin yeşil alanları vatandaşlara bedensel ve ruhsal anlamda olumlu etki yapar” dedi.

Siber, söz konusu alanın çatışmadan ziyade toplumsal destekle, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı’nın maddi ve manevi desteği ile hayata geçmesi gerektiğini vurguladı.

Projeyle ilgili çalışmaya Lefkoşa Türk Belediyesi yanında ilgili sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşların da dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Siber, “Projeye sahip çıkılmalı” dedi.

Projenin hayata geçmesine yönelik sürecin oldukça uzamasını eleştiren Siber, bu durumun siyasetin getirdiği kurumsal yapının olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Siber, “Kişilerin değişmesiyle kararlar değişiyor. Hükümetler değişiyor, projeler geçiyor.

Toplum yararına böyle projeye ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Eski Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay:

“Telleme projesini yaptık, pandemiden dolayı hayata geçiremedik”

Eski Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Sibel Siber döneminde askerin kullanımında olan bölgeye park yapılması için çalışma başlatıldığını hatırlattı, görevde olduğu süre boyunca

bu konuyla ilgili ilk adımı atarak, mevcut yerin askeri alanla temasını engellemek için telleme projesini Planlama İnşaat Dairesi’nden yaptırdıklarını belirtti.

Uluçay, söz konusu projenin bedelinin de 430 bin TL olarak belirlendiğini ifade etti.

Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte Meclis Bütçesi’nin giderlerinden 3 milyon TL tasarruf sağlanarak, sağlıkta kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’na devredildiğini kaydeden Uluçay,

“Bundan dolayı Meclis Park Projesi’nin birinci adımını plan ve projesini yaptırmış olmamıza rağmen yapamadık.” şeklinde konuştu.

Uluçay, “Amacımız, park projesini tam anlamıyla bir anda sonuçlandıracak kaynağa sahip olamadığımız için doğa parkı öngörüsü ile meclis park projesini zamana yayarak, aşama aşama tamamlayıp, halkın hizmetine sunmaktı” dedi.

Saray projesine yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda Serkan İlkseven’den bilgi aldığını da aktaran Uluçay, “Bana aktarılan bilgide sarayın Meclis Park Projesi’nin düşünüldüğü alanda değil, karşı tarafta yine askere ait başka bir alanda olacağını söyledi” dedi.

Uluçay, dün Meclis yönetimiyle yaptığı değerlendirmede de Meclis Parkı olarak düşünülen yerin

meclis bünyesinde ve kontrolünde desteklenmesi, başlatılan çalışmaların devamının getirilmesi, kaynak sıkışıklığından dolayı zaman alacak olsa bile bu şekilde devam edilmesi konusunda hem fikir olunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili giderin de pandemiden dolayı yapılmamasının daha doğru olduğunu vurgulayan Uluçay, “Bu durumda Meclis Park Projesi’ni zamanla tamamla şansına sahip olabiliriz” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI NEREYE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr Serkan İlseven:

“İki projeyi birleştirmek istiyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr Serkan İlseven, Doğal Park ve Yeşil Alan yapılacağı yeri de yeni projeye dahil etmek istediklerini açıkladı, “Her iki projeyi birleştirmeyi istiyoruz. Meclis için öngörülen yeri de dahil edebilir miyiz kaygımız var. Ancak Doğal Park ve Yeşil Alan alan ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Saray yerleşkesinin tam konumuna ilişkin bilgi veren İlseven, yerleşkenin Citroen Işıklarından Kermiya’ya doğru gidildiğinde, yolun kuzey köşesine yapılacağını kaydetti.

İlseven, Saray yerleşkesinin 60 dönüm arazinin üzerine yapılmasının planlandığını da dile getirerek, mimarların proje çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Saray Yerleşkesi’nin yeşil alan içerisinde olacağını, park, amfi tiyatro, yürüyüş yolları, bisiklet parkurlarının da yapılmasının planlandığını kaydeden İlseven, “Cumhurbaşkanlığı Dairesi, Müsteşarlık, Özel Kalem Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Komitesi hep bu yerleşke içerisine taşınacak. Şu anda idari bölüm barakalarda, özel kalem koridorda… Basın halkla ilişkiler Arabahmet konutlarında” dedi.

İlseven, 14 milyon TL’lik ödeneğin de alt yapı ve projeye anca yeteceğini söyledi.