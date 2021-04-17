Prof. Dr. Levent Köker: Kıbrıs’taki karar özgürlükçü laiklik anlayışını yansıtıyor

Hukukçu, Akademisyen, Yazar Prof. Dr. Levent Köker, Anayasa Mahkemesi kararı için “Tavsiyem odur ki kararı yerden yere vurmakta sıraya dizilenler önce kararı okusunlar” yorumunu yaptı.

Kıbrıs’ta da görev yapan tanınmış hukukçu Prof. Dr. Köker, “KKTC Anayasa Mahkemesi’nin kararı, Türkiye’nin hayli sorunlu ve bir bakıma ‘dayatmacı’ laiklik anlayışına eleştirel gözle bakabileceğimiz, bu anlamda özgürlükçü laiklik anlayışının gereklerini yeniden düşünebileceğimiz bir kaynak niteliğinde görünmektedir” dedi.

“Tepkiler Kıbrıs’ta iki devletli çözüm isteyen Türkiye’nin KKTC’yi bir devlet gibi görmediğini açığa vurduğu için dikkat çekiciydi” diyen Prof. Dr. Köker, şu yorumu yaptı: “Mahkeme, KKTC bünyesindeki Din İşleri Dairesi’nin ‘hafızlık eğitimi’ vermesiyle ilgili düzenlemeyi iptal ederken, anayasal bir zorunluluk olan ‘devletin gözetim ve denetim fonksiyonu’nun yerine getirilemeyeceğini öncelikle tesbit etmektedir.”

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