Polis'ten Dipkarpaz'daki sürücülere uyarı
Polis'ten yapılan açıklamada, Dipkarpaz bölgesinde meydana gelen sağanak yağıştan dolayı yabani eşeklerin yol kenarlarında dolaşmaya başladıkları belirtildi. Duyuruda sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
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Polis'ten yapılan açıklamada, Dipkarpaz bölgesinde meydana gelen sağanak yağıştan dolayı yabani eşeklerin yol kenarlarında dolaşmaya başladıkları belirtildi. Duyuruda sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
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