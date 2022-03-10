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Polis'ten Dipkarpaz'daki sürücülere uyarı

Polis'ten Dipkarpaz'daki sürücülere uyarı

Polis'ten yapılan açıklamada, Dipkarpaz bölgesinde meydana gelen sağanak yağıştan dolayı yabani eşeklerin yol kenarlarında dolaşmaya başladıkları belirtildi. Duyuruda sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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Polis'ten yapılan açıklamada, Dipkarpaz bölgesinde meydana gelen sağanak yağıştan dolayı yabani eşeklerin yol kenarlarında dolaşmaya başladıkları belirtildi. Duyuruda sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

 

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