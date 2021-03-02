Polis: Zanlılar, kayıt dışı yaşıyor

Lefkoşa’da 6 kişi tarafından evleri basılan, darp edilen, paraları ve eşyaları çalınan F.K.A., L.K.L. ve V.C.E.’nin ülkede kayıt dışı yaşam sürdüğü ortaya çıktı. Ülkemizde ikamet izinsiz kalma suçlarından 3 gündür tutuklu olan zanlılar bugün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlıların 25 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp, geceleyin ev açma, yaralama ve kasti hasar meselesiyle ilgili polise şikâyete geldiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde L.K. L. Ve F.K.A.’nın, 30 Eylül 2020, V.C.E.’nin ise 23 Mart 2018 tarihinden beri ülkemizde ikamet izinsiz kaldıklarını söyledi. Gencer, üçü de Nijerya uyruklu olan zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.