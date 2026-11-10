“Biz hazırız, kapıları açıyoruz denildiği anda harekete geçeriz”

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Akıncılar/Limya geçiş kapısının açılmasına yönelik mutabakatı “yıllardır beklenen bir müjde” olarak nitelendirdi. Karavezirler, “Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için vakit kaybetmeden harekete geçeceğiz” dedi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kıbrıs’ta iki yeni geçiş kapısının açılması konusunda sağlanan mutabakatı değerlendirerek, özellikle Akıncılar/Limya kapısının açılmasına yönelik gelişmenin bölge halkı açısından önemli olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta çözüm, diyalog ve iş birliği adına atılan her olumlu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Karavezirler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen üçlü görüşmede, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in iki yeni geçiş kapısının açılması konusunda mutabakata varmasını “önemli ve umut verici bir gelişme” olarak değerlendirdi.

“Yıllardır beklenen bir müjde”

Özellikle Akıncılar/Limya geçiş kapısının açılmasına dikkat çeken Karavezirler, “Bu mutabakat, yıllardır beklenen bir müjdedir. Akıncılar bölgemiz ve halkımız açısından ayrı bir önem taşımaktadır” dedi.

Söz konusu adımın bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlamasını beklediklerini kaydeden Karavezirler, geçiş kapısının ulaşımı da kolaylaştıracağını ifade etti.

“Vakit kaybetmeden harekete geçeceğiz”

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak hazırlıklı olduklarını vurgulayan Karavezirler, “Önceden de söylediğimiz gibi bizler hazırız. İlgili makamların kapıların açılması yönünde gerekli adımları atmasının ardından, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek için vakit kaybetmeden harekete geçeceğiz” açıklamasında bulundu.

Karavezirler, sürecin karşılıklı anlayış, iyi niyet ve kararlılıkla en kısa sürede hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.