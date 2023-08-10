Polis nakilleri açıklandı

Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 25 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 Polis Müdürü, 8 Polis Müdür Muavini, 11 Polis Başmüfettişi, 8 Polis Müfettişi, 11 Polis Müfettiş Muavini, 18 Polis Çavuşu, 82 Polis memuru, 3 İtfaiye Memuru ve 39 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere, toplam 186 polis mensubu yer değiştirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre nakiller kapsamında yeni İlçe Polis Müdürleri aşağıdaki gibidir;: