Polis nakilleri açıklandı
Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile yeni polis nakilleri açıklandı
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Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 25 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 Polis Müdürü, 8 Polis Müdür Muavini, 11 Polis Başmüfettişi, 8 Polis Müfettişi, 11 Polis Müfettiş Muavini, 18 Polis Çavuşu, 82 Polis memuru, 3 İtfaiye Memuru ve 39 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere, toplam 186 polis mensubu yer değiştirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre nakiller kapsamında yeni İlçe Polis Müdürleri aşağıdaki gibidir;:
- Lefkoşa Polis Müdürü Gökay KARAGİL
- Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış SEL
- Girne Polis Müdürü Ali ADALIER
- Güzelyurt Polis Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE
- İskele Polis Müdürü Erdal ŞANLIDAĞ
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