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Polis nakilleri açıklandı

Polis nakilleri açıklandı

Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile yeni polis nakilleri açıklandı

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Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 25 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 Polis Müdürü, 8 Polis Müdür Muavini, 11 Polis Başmüfettişi, 8 Polis Müfettişi, 11 Polis Müfettiş Muavini, 18 Polis  Çavuşu, 82 Polis memuru, 3 İtfaiye Memuru ve 39 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere, toplam 186 polis mensubu yer değiştirdi.

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre nakiller kapsamında yeni İlçe Polis Müdürleri aşağıdaki gibidir;:

 

  1. Lefkoşa Polis Müdürü Gökay KARAGİL
  2. Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış SEL
  3. Girne Polis Müdürü Ali ADALIER
  4. Güzelyurt Polis Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE
  5. İskele Polis Müdürü Erdal ŞANLIDAĞ

 

 

 

 

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