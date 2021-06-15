Polis iki kişinin peşinde

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan T.S., ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz,

11 Haziran tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştiren operasyonda zanlının tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, ayni gün zanlının kalmakta olduğu Hamitköy adresinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet beyaz renk naylon parçası, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 700 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan paralardan bin doları uyuşturucu satışından elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Kardeşi serbest kaldı…

Polis, zanlının kardeşi olan ve evde birlikte kaldığı tespit edilen H.S.’nin suçla bağlantısı olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak aranan 2 kişinin daha olduğu, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca emarelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.