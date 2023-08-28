Polis: Cambaz’ın hayati tehlikesi var

Çukurova kavşağında önceki akşam meydana gelen, polis memuru Ercan Cambaz’ın ağır yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklanan S.E, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Cambaz’ın yoğun bakımda olduğunu ve kafasına aldığı darbeden dolayı hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Kaza ile ilgili kamera görüntülerinin inceleneceğini dile getiren polis, suçun nevinin değişebileceğini ifade etti.

Zanlı hakkında 4 gün daha tutukluluk kararı alındı.

“Dikkatsizce yolun sağına geçti”

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevi polis memuru, kazanın 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında İskele - Ercan Anayolu üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, S.E’nin yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan Cambaz yönetimindeki motosiklete çarpıştığını anımsattı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan Cambaz’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin halen sürdüğünü aktaran polis, Cambaz’ın yoğun bakımda olduğunu ve kafasına aldığı darbeden dolayı hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

“Kamera görüntüleri incelenecek”

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, suçun nevinin değişebileceğini ifade ederek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.