6 ay önce aynı yine karantinasız gelmiş

YENİDÜZEN | Kamalı Haber



Salgın sürecinde yeni bir skandala damga vuran ve Ercan Havaalanı’ndan “karantinasız” ülkeye giren Hakan Athan ile Mustafa Emre Yılmaz tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.



İki zanlıdan biri, 6 ay önce yine evraksız olarak ülkeye girdiğini itiraf etti.



YENİDÜZEN’in haberi ve ısrarlı takibi sonrasında polisin soruşturma başlattığı olayla ilgili yeni bilgiler oraya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı’nın talimatının ardından tutuklanan iki kişi mahkemeye çıkarıldı.



‘Sahte Beyan’ ve ‘Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına Aykırı Hareket’ten tutuklanan zanlı Hakan Athan, 6 ay önce aynı koşullar altında, Meclis’tan Sağlık Bakanlığı aranmak suretiyle evraksız ülkeye girdiğini beyan etti. İki zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Polis mahkemede neler anlattı?



Polis memuru Kazım Sevinç, zanlıların ‘Sahte davranışla Kayıt Temini’ suçundan tutuklu olduklarını söyledi.



Polis, zanlıların 23 Nisan tarihinde saat 08.55 raddelerinde ülkeye Ercan Havaalanından giriş yaptıklarını kaydetti.

Polis, zanlıların Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar gereği karantina uygulamasına tabi tutulmamak ve 3 bin 040 TL masrafı ödememek amacıyla, KKTC'ye Muhaceret girişi yaptıkları esnada, sahte olduğunu bildikleri halde sahte beyanda bulunduklarını kaydetti.

Zanlıların, bürokratik görevler nedeni ile KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan KARA ile temaslarda bulunmak amacıyla geldiklerini bildirmek sureti ile sahte davranışla kayıt temin ettiklerini mahkemeye aktaran polis, zanlıların 24 Nisan tarihinde tutuklandıklarını belirtti.

Polis: Zanlı Athan TBMM’de danışman olduğunu belirtti…

Polis, zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade vermediklerini ve bazı beyanlarda bulunduğunu, yapmış oldukları bu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Hakan Athan KKTC vatandaşlığı bulunduğunu ve 6 ay önce yine KKTC’ye geldiğini ve yapılan testinin negatif çıkması üzerine Meclis’ten, Sağlık Bakanlığı’nın arandığını ve kendisini karantinaya almadan bıraktıklarını beyan etti.



Athan bu nedenle elinde bulunan 72 saatlik PCR sonucu negatif belgesi ile geldiğini ve yine aynı beyanda bulunduğunu ayrıca TBMM’nin danışmanı olduğunu belirtti.



Zanlı son olarak görevliye evrak vermediğini sözlü beyan yaptığını vurguladı.

Söz alan zanlı Mustafa Emre Yılmaz ise avukat olduğunu Hakan Athan’ın arsa işi için ülkeye geldiklerini ve PCR sonuçları negatif belgesi ellerinde olduğunu mahkemeye aktardı.

Sosyal medyada paylaşmıştı



İki zanlı, önceki gün İstanbul’dan Lefkoşa’ya gelmiş, uçaktan indikten sonra Girne’deki bir restorandan fotoğraflarını paylaşmış, Yenidüzen bu gelişmeyi kamuoyuna duyurmuştu.



Emre Yılmaz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “3200 TL karantina ücreti var bir de 14 gün kelepçe var evden çıkamıyorsun normalde ama bakanlıkta tanıdık vardı prosedürlere takılmadan girdik” diye yazmıştı.

İlgili kişinin kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan bir memur olarak tanıttığı ve “Muhaceret memuruna gelen telefonla sıhhiye memurunun bilgisi dışında Ercan’dan çıkış yaptığı” açıklanmıştı.



Muhaceret memurunu kimin aradığıyla ilgili ise Sağlık Bakanlığı ya da polisten henüz bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in aranan kişi olarak işaret ettiği İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ise iddiaları reddetmişti.

Athan’ın vatandaşlığı 2018 yılında iptal edildi…

Zanlı Hakan Athan’ın 2018 yılında vatandaşlığı 175 kişi ile birlikte iptal edilmişti. Athan’a daha sonra yeniden KKTC Yurttaşlığı verildiği ortaya çıktı.