Polis: “10 sendikacıya ‘Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık’ suçlarından dava okundu”

Kamu Hizmeti Komisyonu’nca (KHK) yapılan mülakatlarda adayların kriter puanları, bilgi ve belgelerinin kendilerine verilmediği gerekçesiyle Komisyon odasına giren ve KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan 10 sendikacı ile ilgili polisten açıklama geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti üzerine toplamda 10 sendikacı “Lefkoşa Polis Müdürlüğü”ne davet edildi.

Polis, 10 sendikacı hakkında ‘Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık’ suçlarından dava okunduğunu bildirdi.

Polisten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, 12.09.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, gerçekleştirilecek olan gardiyan alımları ile ilgili mülakat yapılacağı sırada, mülakat konusunda görüş farklılığı olan iki sendika başkanı, yedi sendika üyesi ve bir sendikanın yetkili avukatı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı hizmet binasına müsaade olmaksızın girerek, yapılacak mülakatı hukuksuz olarak engellemişlerdir.

Bunun üzerine Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, polisi arayarak çalışmaların devamının temini için düzeni sağlamak adına polisten yardım istemiştir. Polis gelinceye kadar işgali sürdüren söz konusu şahıslar, polisin olay yerine intikali sonrası Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne davet edilmişlerdir.

Şikayet ve fiillerine uygun olarak “Mülke Tecavüz ve Genel Rahatsızlık” suçlarından dolayı kendilerine dava okunduktan sonra, söz konusu on şahıs serbest bırakılmıştır.”

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