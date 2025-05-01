Piyango bayilerine ve ajanlarına komisyon oranları yüzde 12 olarak belirlendi
Piyangolar Yasası altında hazırlanan tüzük değişikliğiyle, piyango bayileri ve ajanların komisyon oranları yeniden belirlendi.
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Piyangolar Yasası altında hazırlanan tüzük değişikliğiyle, piyango bayileri ve ajanların komisyon oranları yeniden belirlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan “1986 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre, toptan ve perakende satış yapan bayilere ve perakende satış yapan ajanlara yüzde 12 oranında komisyon verilecek.
Tüzük Resmi Gazete' de yayınlandığı tarih olan 30 Nisan’dan başlayarak yürürlüğe girdi.
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