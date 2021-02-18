Pissarides: "Uygun bir ekonomik politikanın amacı yoksullukla mücadeledir"

2010 yılında Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü’nü alan Kıbrıslı Sir Pissarides, uygun bir ekonomik politikanın esas amacının yoksullukla mücadele olduğunu, bunun girişimciliği, yatırımlara sermayeyi, eğitimi, iyi bir kamu hizmetini ve çevresel politikayı gerektirdiğini vurguladı.



Salı günü Kıbrıs Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Okulu’nun yıllık konferansında konuşan Sir Christopher Pissarides, yoksulluğu ortadan kaldıran işlerin sermaye, eğitim ve girişimcilik, ayrıca dinamik bir özel sektör istediğine dikkat çekti.



Pissarides, ‘Yunanistan-Kıbrıs; 21. Yüzyıl için Bir Büyüme Programı’ başlıklı konuşmasında, yoksulluğu ortadan kaldırmak için ihtiyacı olanlara iyi bir istihdam sunmaktan daha iyi bir yol olamayacağını, iyi işi olan bir kişinin, itibarı da olduğunu, kazancı sınırlı olsa da, kendi kazancının sahibi olduğunu ve kendisini toplumun bir parçası hissettğini, öte yandan devletten para alan bir kişide bunun aksi etkisi olduğunu söyledi.



Bu nedenle eğitim, girişimcilik ve yatırım için sermaye arayışının desteklenmesi gerektiğine işaret eden Sir Christopher Pissarides, şöyle devam etti:



“Bunu kamu sektörü değil sadece iyi şirketler sunabilir. Kamu sektörünün tek gelir kaynağı özel sektördür, yani şirketlerin kendileridir. Devletin gelir elde edebilmesi için güçlü şirketlere ihtiyacı vardır. Çünkü sadece güçlü şirketler yeterince üretebilir ve vergilendirilebilir.”



Yolsuzluk fenomeniyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Sir Pissarides, çok faza bürokrasinin yolsuzluğa neden olabileceğini, yolsuzluğa radikal çözümün modern bir kamu sektörü ve adalet sistemi gerektirdiğini belirtti.



Kıbrıs’ın Yatırım Programı’yla ilgili olarak da, Avrupa Birliği (AB) pasaportlarını satmanın ‘ekonomik büyümenin bir modeli’ olmadığına dikkat çeken Pissarides, yabancı para akışının ekonominin en verimli sektörlerine yatırım şeklinde gelebileceğini; inşaat sektörünün arazi satmak ve parayı bankada biriktirmekle verimli olmadığını kaydetti.



Soruları yanıtlayan Sir Pissarides, Yunanistan ve Kıbrıs’ın, kamu sektöründe reformlara başlayarak ardından iş piyasasında reformlarla devam ederek bütün ekonomi için bir politikaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi.



Sir Pissarides, konferansta, orta ve on yıla kadar uzun vadeli gelişim programlarına ihtiyaç olduğunu, ayrıca yeniliğin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

