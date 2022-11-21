“Pars” operasyonu: Zanlılar 2 gün daha tutuklu kalacak

Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili bağlantısı görülen zanlılar A.S.Y. ve M.Ç. ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İbrahim Atabek, 11 Kasım tarihinde, Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde aracın yanında bulunan zanlı A.S.Y.’nin elinde bulunan sırt çantası içerisinde toplam 1.100 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis olayın akabinde zanlı A.S.Y. ve araç içerisinde bulunan zanlı M.Ç.’nin suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandıklarını belirtti.

Atabek, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, aranan bir kişi ve alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu belirterek zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.