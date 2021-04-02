Paketler halinde Hintkeneviri, uyuşturucu hap ele geçirildi

Lapta'da 1 Nisan tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından evinde uyuşturucu maddeler bulunan zanlı I.V.N. tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlının evinde mahkeme emri ile yapılan aramada, şeffaf naylonlara sarılı 4 ayrı paket 5 gram ağırlığında Hintkeneviri, elbise dolabı içerisinde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram Hint Keneviri metal kutu içerisinde şeffaf naylona sarılı 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirterek zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin laboratuvarı gönderileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.