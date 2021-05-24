Özyiğit: “Ortaya isimler atıldı, hükümet gereğini yapmalı”

Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in 6 Temmuz’da katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı Cinayetine dair açıklamaları Meclis gündeminde…

“Bu videoları izlerken ürperiyoruz” diyen TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, cinayetle ilgili dönemin soruşturmasını yapan polis memurunun, günümüzde PGM Müdürlüğü yaptığını işaret ederek, yıllardır bu konunun gölgede bırakıldığını dile getirdi.

Özyiğit, “Ortaya birtakım isimler atıldığına atık gereği yapılmalı. Hükümet gereğini yapmalı, artık ülkede hiçbir şey karanlıkta kalmamalı, aydınlığa çıkarılmalıdır. Yapmazlarsa biz gidip suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

PGM ve Başsavcılığın hemen adım atması gerektiğini kaydeden Özyiğit, ülkedeki kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili iddiaların yıllardır var dolduğuna değinerek, bu ve bunlar gibi konuların hasıraltı edildiğini, gündemde tutulmadığını kaydetti.

“Bu ülke güzelliklerle anılmalıdır” diyen Özyiğit, tüm bu konuların üzerine gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun için ada genelindeki çözüm ile Uluslararası hukuka dahil olmamız gerektiğini anlattı.

Özyiğit, “Marketten ekmek çalan kişileri değil de bu gibi olaylarda adı geçenleri tutuklayıp sorgulayın da görelim” dedi.