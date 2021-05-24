Saner isim vermeden konuştu: Polis Müdürü ve Başsavcı ile görüştüm

Başbakan Ersan Saner, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetine dair iddiaları ile ilgili isim vermeden konuştu, bu konuda görüşmeler yaptığını açıkladı.

Saner, konunun içeriğine hiç girmeden, Kutlu Adalı ismini zikretmeden “yer alan iddialarla ilgili” diyerek Meclis Genel Kurulu’nda söz aldı.

Bugün Polis Müdürü ve Başsavcı ile görüştüğünü açıklayan Saner, iki yetkili ile bugün yeniden görüşeceğini ifade etti.

Saner “Bugün sabahleyin hem Polis Müdürü hem de Başsavcı ile görüşme yaptım. Bugün kendilerini makamıma çağırıp yeniden görüşeceğim. Başsavcılık bir soruşturma yapmaz ancak soruşturmayı bizde polis yapar. Başsavcılık refakat yapar. Sayın Cumhurbaşkanı da paralel şekilde bir görüşme yaptı. Ben de kendisi ile görüşeceğim” diye konuştu.

“Uzlaşıya çok yaklaştık”

Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bugünkü görüşmesinde adanın iki yanındaki geçişlerle ilgili uzlaşıya çok yakınlaştığını, sadece bir noktada sıkıntı yaşandığını anlattı.

Geçişlerin açılmasıyla ilgili geçtiğimiz hafta haftalık ve günlük verilerin takibini sürekli yaptığını anlatan Başbakan Ersan Saner, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin konuştuğu konular ile Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirdiği konuların benzer olduğunu belirtti.

Saner, “Sadece sorunlu geçişler kısmındaki tek bir maddede uzlaşı yoktur” dedi.

Geçişlerde QR okutulmasıyla ilgili hazırlıkların kuzeyde sürdüğünü paylaşan Saner, yarın yeniden İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin görüşmesinin olacağını anlattı.

Saner, “Sorun bizde değil, küçük aksaklıklar giderilecek, geçişlerle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.