Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in 6 Temmuz 1996'da katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarının araştırılması için bir an önce adım atılması gerektiğini söyledi.

Konuyu Meclis Genel Kurulu gündemine taşıyan Erhürman, Kutlu Adalı Cinayeti’nin “ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının yaşama hakkı konusunda açılmış çok derin bir yarası” olduğuna vurgu yaparak, yaşananların aydınlığa kavuşması adına yeni bir durumun oraya çıktığını söyledi.

Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık’ın “kendiliğinden harekete geçmesi” gerektiğini ifade etti.

Ceza hukukumuza göre “suç duyurusu” ya da “zaman aşımı” gibi kavramların olmadığını belirten Erhürman Polis ve Başsavcılık’ın Türkiye ile de direkt iletişime geçerek harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın da Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu hemen toplamasını istedi. CTP olarak Meclis'te bir Araştırma Komitesi kurulması için de adım atacaklarını açıklayan Erhürman “Bu iddiaların sıcaklığını kaybetmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Erhürman şunları kaydetti:

“Bugün isimler verilerek ve ‘ben birinci elden tanığım’ diye ortaya konulan iddialar vardır.

Polisin ve başsavcılığın kendiliğinden hareket geçmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bir girişim yaptığı basına yansıdı. Seçim boyunca Cumhuriyet Güvenlik Kurulu diye bir kurul olduğu ve güvenlik meselelerinin ele alındığı söylendi.

Yine bir defa bile bu kurul toplanmadı.

Bu kurulun bir an önce toplanması lazım. Bu kurulun Kutlu Adalı cinayetindeki yeni iddiaları ve uyuşturucu ticareti iddialarının gündeme alması gerekir.

Bu ülkenin itibarının zırnık düşünülüyorsa Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun hemen toplanması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti ile doğrudan iletişime geçilerek adım atılmalıdır.

Meclis Araştırma Komitesi’nin o dönemde yaptığı çalışmalardaki tutanakları var. Bu sabah itibariyle gizli oturumdaki tutanakların milletvekilleri tarafından okunmasını istedik. Tutanaklar vekillere açılacak.

Bu konu tekrardan açılmış bir konudur. Bu herkesin bilgisinde olmalıdır. Bu konunun sadece poliste ve başsavcılıkta hareketlenme yetmez. Hem Cumhuriyet Güvenlik Kurulu hem de meclisin harekete geçmesi gerekir.

Tutanakların okunması ile Meclis Araştırma Komitesi’nin yeniden kurulması gerekecek.

Maalesef o komite o dönemde bir rapor ortaya koyamadı. Yeni bir araştırma komitesinin yeni bir raporunun ortaya çıkması gerekiyor.

Meclis Araştırma Komitesi’nde hem polisin hem de başsavcılığın bulunması gerekir.

Gerekli tanık dinlemeleri hiç gecikmeden ele alınması gerekir.

Bugünkü gibi iddialar hiçbir dönemde çıkmadı. Bu, ülkenin demokrasi tarihi, insan hakları tarihi açısından ve Sevgili Kutlu Adalı’nın yaşam hakkı açısından meclisin borcudur. Bu iddiaların sıcaklığını kaybetmesine izin vermeyeceğiz.

Nasılsa bir şey çıkmaz çağrılarını da hiçbir şekilde dikkate almayacağımızı da söylemek isterim.

Ersin Tatar bir an önce toplantıya çağırsın, Başsavcılık ve polis Türkiye ile temasa geçsin, biz de CTP olarak araştırma komitesi için adım atacağız.