Özersay: “Bu devletin adının kara para ve uyuşturucu ile anılması utanç vericidir”

Kutlu Adalı cinayetinin demokrasi ve insan hakları açısından ülkede kara bir leke olduğunu ifade eden Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay, “Bu konunun kesinlikle peşinin bırakılmaması şarttır. Daha önce bir gelişme yaşanmamış olabilir ama dün ortaya çıkan yeni isimler çerçevesinde ne yapılacak?” diye sorarak, gelişmenin hayati önemi olduğunu belirtti.

Özersay, ülkenin kara para aklama, uyuşturucu ve siyasi cinayetle anılmasını ‘mide bulandırıcı’ olarak değerlendirdi.

Tüm bu konularda ciddi adım atılması ve birlik olunması gerektiğinin altını çizen Özersay, sabah saatlerinde Polis Genel Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduklarını da dile getirdi.

Ortada bizzat görgü tanığı olduğunu iddia eden, ciddi yeni ip uçları dile getiren açıklamaları anımsatan Özersay, “Azmettirenlerin, direktif verenlerin isimleri veriliyor, iddia ediliyor, gözaltına alınanlar var, bunlar araştırılmalı.” dedi.

Özersay, Türkiye'de bir kovuşturma başlatılması için adım atılması gerektiğini, bunun TC ile KKTC arasında yapılan anlaşmada yer aldığını kaydetti.

Bir an önce ifadelerin alınması, kovuşturmanın başlatılması gerektiğini kaydeden Özersay, söz konusu anlaşmanın bazı maddelerine değindi.

Bu sabah yaptıkları şikayetin takipçisi olacaklarını anlatan Özersay, “Mesele sadece Kutlu Adalı cinayeti değildir, bu devletin adının kara para ve uyuşturucu ile anılması utanç vericidir” şeklinde konuştu.

Videoda adı geçen bazı isimlerin Türkiye’de ifadesi alındığını anımsatan Özersay, “Bizde de harekete geçilmesi gerektiği" görüşünü paylaştı, “görevde olanlar kımıldamalı” dedi.

Kudret Özersay devamla şunları kaydetti:

"Mesele sadece Adalı ile ilgili değildir. Bu ülkenin isim uluslararası uyuşturucu ticareti, kara para ve siyasi cinayetlerle anılmamalıdır. Bu iddialar yapılıyorsa, isimler veriliyorsa bu iddiaların üzerine gidilmesi lazım.

İsmi geçen herkesin sadece açıklama yapması değil polise de ifade vermesi gerekir.

İster KKTC’de, isterse TC’de bulunan herkesin polise ifade vermesi gerekir.

İddiada bulunan kişi sıradan biri değildir. Daha önce siyasilerle birlikte olan kişidir.

Kutlu Adalı ile ilgili adı verilen kişi dün itibarıyla gözaltına alınmıştır. Sağlık sonuç elde edilmesi için hem Kutlu Adalı hem de diğer iddialarla ilgili soruşturma başlatılması gerekir.

Görevden olanların ‘gımıldaması’ gerekir. Hayati bir konu ile karşı karşıyayız. Devletin, çocuklarımızın geleceği açısından da bu konunun üzerine gidilmesi gerekir."