Özuslu: "BİZ olacağız, başaracağız"

CTP'nin ara seçim milletvekili adayı gazeteci Sami Özuslu, "Yeni bir yola çıkıyoruz ve biliyorum, yine hep birlikte kazanacağız" dedi.

Özuslu açıklamasında şunları ifade etti:

"Yeni bir yola çıkıyoruz ve biliyorum, yine hep birlikte kazanacağız. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 25 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olarak önemli bir sorumluluk üstlenirken bana gösterilen desteğe sonsuz teşekkürlerimi sunmak boynumun borcudur. Yeni bir dönemin ve değişimin ilk adımı için sandığa gideceğiz. Yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkacağız. Kenetleneceğiz. BİZ olacağız, başaracağız."