Özersay: "Adada karşılıklı kabul edilebilir ve yaşayabilir bir çözümden yana olduğumuzu kaydettik"

BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

HP Genel Merkezi’nde yer alan ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile Holguin’in ekiplerinin de hazır bulunduğu görüşme dün saat 12.30’da yapıldı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özersay, HP Genel Merkezi’nde yer alan, HP heyeti ile BM heyetinin de yer aldığı görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirtti.

Adada karşılıklı kabul edilebilir ve yaşayabilir bir çözümden yana olduklarını kaydettiğini ifade eden Özersay, bunun için şimdiye kadar izlenen yoldan daha farklı ve yaratıcı yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çektiğini vurguladı.

Özersay, görüşmeyle ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Kıbrıs konusunun sadece adadaki iki toplum arasındaki bir sorun olmaktan ziyade, birçok ülkenin dâhil olduğu uluslararası bir sorun olduğu, tarafların kapsamlı çözüm müzakeresine oturabilecekleri ortak zemini bekleyerek zaman kaybedilemeyeceği ve ‘anı yakalama’ ilkesiyle bugünden tarafların kazanımlar elde edebilecekleri işbirliği mekanizmaları üzerinde çalışılması gerektiği açıktır. Halkın Partisi (HP)’nin Kıbrıs konusunda uzun zamandır ortaya koyduğu pragmatik işbirliği modeli, bugün içerisinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtulmanın yoludur. Halkın Partisi Birleşmiş Milletler ile sürekli istişare içerisinde kalarak sorunlara aklıselim yaklaşımlarla makul çözümler bulmak için çalışmaktan yanadır”.

Özersay’a görüşmede eşlik eden HP heyetinde Merkez Yürütme Organı üyeleri Ahmet Tokatlıoğlu, Çağın Çağatay Karataş ve Özgül Ezgin ile Dış Politika Danışmanı Serhat Kotak yer aldı.