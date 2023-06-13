Özdenefe, “Haksız, rekabet koşullarını darmadağın eden bir zenginleşme var"

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe Meclis oturumundaki güncel konuşmasında,

Girne Antik Limanı’nın son durumunu ele aldı. Özdenefe, internet üzerinden Kıbrıs’a ilişkin yapılan herhangi aramada ilk olarak çıkan fotoğrafın Girne Antik Limanı olduğunu vurgulayarak, bu kadar değerli bir limanın “bu kadar hoyrat ve şeffaflıktan uzak" muameleye kalmasını üzüntü verici bulunduğunu ifade etti.

Özdenefe, ihale öncesinde limanın bakım ve onarımına ilişkin projeye yönelik hiçbir bilgi paylaşılmadığını öne sürerek, gelinen aşamada geciken projeye ilişkin halkın sosyal medyada paylaştığı endişeleri dile getirdi.

Kıbrıs’taki her bir birey için değeri olan Girne Antik Limanı’na gereken önemin verilmediğini söyleyen Özdenefe, kendi imkanlarıyla edindiği bilgiler dahilinde, antik liman bakım ve onarım projesinde sıkıntılar bulunduğunu belirtti. “Bugün oldu bakanlıktan bir açıklama yapıldı” diyen Özdenefe, bu işin hak ettiği özenle yapılmadığını savundu.

Özdenefe, “Yaz sezonu geliyor. En kritik zamanda Girne yarım” dedi. Bu noktada Girne’ye turist gelemeyeceğini kaydeden Özdenefe, bundan halkın olumsuz etkileneceğini söyledi.

Mali ve İktisadi İş birliği Protokolü’ne de değinen Özdenefe, “Bu ülkenin lokomotif sektörü turizmle ilgili ne yapılıyor” sorusunu sordu. Özdenefe, uçak seferleri sayısının artırılmamasına ve artan uçak bilet fiyatlarına dikkat çekti.

Ülkede ciddi bir kontrolsüz para olduğunu iddia eden Özdenefe, özellikle gayrimenkul sektöründeki hareketliliğe dikkat çekerek, "Daha ne kadar gayrimenkul satılacak?" dedi. Özdenefe, bu satışlar devam ettikçe gelen nüfusa yetecek altyapının olmadığını ve hizmetlerin yetersiz kalacağını öne sürdü.

Alınan vergilerde eksiklik olduğunu ve kayıt dışılığın arttığını iddia eden Özdenefe, “Kayıt dışı herkes bu ülkede para kazanırken, kayıt içindekilerden alınan vergi vergi artırılıyor" dedi.

Fazilet Özdenefe, “ciddi, haksız, rekabet koşullarını darmadağın eden bir zenginleşme olduğunu” savunarak, Maliye Bakanına “kontrollerin artırılması” çağrısında bulundu.

Bilgiye sunulan “Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü”nün Genel Kurul’da onaya sunulması gerektiği düşüncesini paylaşan Özdenefe, bununla ilişkin Savcılıktan bilgi talebinde bulunduğunu hatırlattı. Özdenefe, “Giderleri azaltmak, sizin tavrınızla alakalıdır. Devletin malını kendi malınız gibi değil, emanet malıymış gibi kullanacaksınız” dedi.

Makam araçlarına ve RHA'lara sivil plaka takılmaya başlandığını ve nedenini sorduğunda kamuoyunun tepkisinden söz edildiğini kaydeden Özdenefe, makam araçlarını daha az kullanmak yerine, sivil plaka takmanın tercih edilmesini eleştirdi. Özdenefe, makam araçlarının sadece vazife gereği kullanılması gerektiğini belirtti.

Fazilet Özdenefe, Seçim ve Halkoylaması Yasası’na atıfta bulunarak, seçimlere yönelik yapılacak gezilerin makam araçlarıyla yapılamayacağı ibaresini milletvekilleriyle paylaştı.