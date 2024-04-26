“Otelim, yan binaların üzerine devrilmesi nedeniyle yıkıldı”

Serap ŞAHİN (Adıyaman)

Adıyaman’da devam eden İsias Otel davasında Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini, diğer sanıkların ise adli kontrol şartlarını talep etti.

Davada, tutukluluk halinin devamı talep edilen otel sahibi Ahmet Bozkurt konuştu, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Bozkurt, Kıbrıs’tan giden uzmanların tanık kürsüsündeki ifadelerine tepki göstererek, “Yine yanlışlarla ifade edilen tespitler var” dedi, depremde kum yığınına dönen otelini savundu.

Bozkurt, mahkemede şu ifadeleri kullandı:

“Yine yanlışlarla ifade edilen birtakım tespitler var. Statikten bahsediliyor. Benim otelim 14 kara göre statik yapıldı. Ne kolonlarında ne de taşıyıcı yükünde otelimin hiçbir eksiği yok. Binam 14 kata göre hesaplandı ve biz 9 katlı inşa ettik. Entridyeden bahsediliyor. Aldığım duyumlara göre bodrum katta kolonlarımız hala ayakta duruyor. Ben müteahhit değilim. Burayı satmak için yapmadım. Burası benim işyerimdi. Masraftan kaçmadım. Malzemenin en iyisini kullandım. Harcadığım parayla 2 tane bina yapılırdı. Malzemeden kaçarak burayı inşa etmedim. Benim otelim 32 yıllık bir bina. Adıyaman 1975 yönetmeliğine göre 4’üncü derece deprem bölgesiyken, bugünkü şartlara göre bile uygun olarak inşa edildi. 9 kata göre yapılsaydı kolonlarım bu kadar geniş olmazdı. Ama biz oteli yaparken ikinci derece deprem bölgesinde gibi inşa ettik. Hep söylüyorum. Benim otelim bu şiddette yaşanan deprem nedeniyle yıkılmadı, yan binaların otelin üzerine yıkılması nedeniyle yıkıldı.”

Öte yandan, Mehmet Bozkurt’un ardından diğer sanıklar da tahliye taleplerini yineledi, suçlamaları reddetti.