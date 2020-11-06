Otelciler Birliği 30. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), 30. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

The Colony Hotel’de bugün yapılan genel kurulda KITOB 30. Dönem faaliyet ve mali raporu oy birliği ile onaylandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 30. dönem Dimağ Çağıner başkanlık listesi, yönetim kurulu asil üyeleri KITOB Yasası Madde 15.3. A (a)ya göre şöyle:

“Ercan Turhan, Mehmet Mülayim, Umut Gürtunç, Tunç Şirintuna, Süleyman Kansu. Yedek üyeler; İsmail Tiralı, Mehmet Eminsoy.”

Yönetim Kurulu asil üyeleri KITOB Yasası Madde 15.3.A(b)’ye göre şu şekilde:

“Ercan Otçuoğlu, Mehmet Dolmacı, Fethi Özboğaç, Niyazi Beydağlı, Erhan Özerden. Yedek üyeler Ali Erdura ve Gülten Aşık Aytaç.”

Denetim Kurulu, Ali Çaluda, Afet Berhas, Turgay Çağer ve yedek üyeler, Hüseyin Mirillo ile Mustafa Şükrettin’ten oluştu.

Disiplin Kurulunda olan isimlerse, Çiğdem Aydın, Sinem Asımoğlu, İnanç Özbirim. Yedek üye, Ahmet Genç, Hüseyin Aygın.