Osman Çomunoğlu’nun ölümü Mesarya’yı sarstı
Cihangir’in sevilen isimlerinden, 1974 doğumlu Osman Çoğunoğlu’nun ani ölümü sevenlerini sarstı.
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Cihangir’in sevilen isimlerinden, 1974 doğumlu Osman Çoğunoğlu’nun ani ölümü sevenlerini sarstı.
Çomunoğlu, yaşasaydı yarın 46’ncı yaş gününü kutlayacaktı.
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilen Osman Çomunoğlu’na yarın otopsi yapılacağı öğrenildi.
Lapta’da ikamet eden Osman Çomunoğlu, pazartesi günü köyü Cihangir’de toprağa verilecek
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