"Önümüze taş koyanlar, halka hizmetlerimizi biraz geciktirebilir ama engelleyemezler"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Karaoğlanoğlu'nda düzenlemesini yaptıkları yolun drone görüntülerini paylaştı, "Kazasız, belasız kullanalım" dedi.

Sosyal medya hesabından bir de açıklama yapan Şenkul, "Önümüze taş koyanlar belki halka hizmetlerimizi biraz geciktirebilir ama engelleyemezler" dedi.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Bir taraftan bize her detayının görüşüldüğü ve birkaç gün içinde bütün prosedürlerin tamamlanacağı halkın biran önce bitmesini istediği bir projemizde nüanslar üzerinden resmen zulüm yaparcasına anlamsız/gereksiz/benzersiz şekilde dava açanlarla mücadele edip diğer taraftan da kentimize hizmete devam ediyoruz.

Burası Kıbrıs’ın Güneyi değil, Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu ya da bilindik adıyla Ayorgi köyümüz.

Daha önce de söylediğim gibi bizim önümüze taş koyanlar belki halka hizmetlerimizi biraz geciktirebilir ama engelleyemezler.

Hayırlı Olsun Ayorgi, kazasız belasız kullanalım yolumuzu inşallah"