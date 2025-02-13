"Önümüzdeki hafta yeniden toplanacağız"

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), toplantı yaparak çözüm ve barış talebinin ortaya konmasıyla ilgili stratejilerin netleştirilmesine karar verdi.

Platform adına Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, BMBP’nin salı günü KTOEÖS’te toplantı yaptığı ve “Kıbrıs sorunu konusunda mevcut durum, kuzeydeki statüko ve bu bağlamda sürdürülen politikaları” gündemine alarak değerlendirdiği, tespitlerde bulunulduğu ve yol haritası belirleme çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Önümüzdeki hafta tekrar toplantı yapılmasına ve çözüm, barış talebinin ortaya konmasıyla ilgili stratejilerin netleştirilmesine karar verilmiştir.” denildi.