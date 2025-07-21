Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılının ikinci asgari ücretini yüzde 17.79 oranındaki artışla; aylık brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL olarak belirledi. Karar, işçi ve devlet kanadının oylarıyla, oy çokluğuyla alındı.

Kararın ardından açıklama yapan işveren temsilcisi Cengiz Alp, "Önümüzdeki 6 ayda işyerleri kapanacak, işsizlik artacak" dedi.

Alp, "Biz bu orana evet demek isterdik. Hükümet, kamu maaşlarına yansıtılan 17.79 enflasyonu, gelecekten borçlanarak ödeyebiliyor. Bu nereye kadar gidecek bilemiyoruz" dedi. Alp, hükümetin kamu maaşlarını ödeyebilmek için 3 kez döviz, bir kez TL olarak borçlandığını ifade etti.

Alp, "Hükümet ve işçi uzlaştı. Bu tavır sürdürülebilir değildir. Bunu verebilenler vardır. Ama zorda olan rekabet dışı işletmeler vardır. Biz bu orada evet diyemedik. Bu gidişat gidişat değildir" şeklinde konuştu. Alp, "Bu 6 ayda iş yerleri kapanacak, daha fazla insan işsiz kalacak" dedi.

Asgari ücret belirlendi: Net: 44 bin 546 TL