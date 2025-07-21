Asgari ücret belirlendi: Net: 44 bin 546 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini yüzde hayat pahalılığı oranında yüzde 17.79 artışla; aylık brüt 51 bin 202 TL 44 bin 546 TL olarak belirledi.

Rakam, işveren ve devlet kanadının oylarıyla; oy çokluğuyla geçti.

İstatistik Kurumu,6 aylık hayat pahalılığı oranını yüzde 17.79 olarak açıklamıştı.

Yeni asgari ücret 1 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Ocak ayında belirlenen asgari ücret hayat pahalılığı oranının altında 7,5 oranındaki artışla; aylık brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirlenmiş ardından yargıya taşınmıştı.

Mahkeme ara emri kararı vermemiş ancak ücret belirleme süreçlerinde gerçek veri kullanılmasının zorunlu olduğuna hükmetmişti.