Okulla birlikte dershaneye de kayıt dönemi

Fehime ALASYA

Eğitimde özel okulların yanı sıra; sınavlara hazırlanma, dersleri pekiştirme veya tam gün eğitim amacıyla tercih edilen dershaneler aile bütçesini zorluyor.

Ortaokul düzeyindeki bir öğrencinin dershane ücreti için aile bütçesinden her ay ortalama 1,700 TL ile 2,450 TL arasında ödeme çıkıyor. Bu rakam ilkokul öğrencileri için 2 bin 500 TL’den başlayıp, kimi yerde 3 bin TL’yi de aşıyor…

‘Bırakacak yerin olmaması’ ve iyi bir okul kazanma endişesi…

Dershaneler, ilkokul seviyesinde kimi zaman Kolej Sınavlarına hazırlık amacıyla, kimi zaman ise ailelerin ‘okul sonrası çocuğuna bakacak yeri olmadığı’ için tercih sebebi oluyor.

Ortaokul seviyesindeki öğrenciler için ise aileler bakım gailesi gütmese de liseye hazırlık ve devlet okulunda alınan eğitimin yetersiz kaldığı düşüncesiyle dershanelere yöneliyor.

Ücretler hem ilk hem orta eğitimde cep yakıyor

Lefkoşa’daki Da Vinci Dershanesi’nde ortaokul yedinci sınıf bir öğrenci için aile, 9 ay boyunca her ay 2 bin 400 TL’yi gözden çıkarırken, 1,200 TL de ön kayıt ücreti ödüyor.

Dersane’m Eğitim Merkezi’nde ortaokul öğrencisi için bir aile her ay 1,700 TL öderken, 1,500 TL de ön kayıt ücretiyle karşılaşıyor.

Artı Eğitim Merkezi’nde ise aylık 3 bin TL’yi aşan taksit oranlarının gündemde olduğu ifade ediliyor.

Grand Harmony Education Center’de ilkokullu bir öğrencinin her gün ders alacağı şekilde Koleje giriş sınavına hazırlık süreci aylık 2,500 TL.

English Garden Learning Centre’de ilkokula hazırlanan bir öğrenci için ön kayıt ücreti olmadan, saati 170 TL üzerinden talebe göre aylık ücret değişkenlik gösteriyor. Yine ortaokula hazırlanan bir öğrenci için ayda 2 bin TL’ye yakın ödemeyi gözden çıkarıyor.

Değişen ders saatleri, değişen ön kayıt ücretleri ve ödemeler…

Yeni kayıt yılı için alınan ‘Ön kayıt ücretleri’ de dershaneden dershaneye değişirken, kimi yerde 1,200 TL, kimi yerde 1,500 TL olarak ifade ediliyor.

Kimi eğitim merkezinde haftada 3 olan ders saatleri, kimisinde haftada 4 veya 5 olarak karşımıza çıkarken, haftalık ders saatlerinde de benzer değişkenlikler görülebiliyor.

Eğitim Bilimci, KEAB Başkanı Salih Sarpten:

“Eğitim sistemindeki sınavlar, tam gün eğitim olmaması, teşvik ve kamudaki yetersizlik başlıca etken”

Eğitim Bilimci, KEAB Başkanı Salih Sarpten, ülkedeki eğitim sisteminin ve kademeler arası geçişlerin sınavlar üzerine oturması, eğitimin tam gün olmaması, kamu okullarındaki şartlar nedeniyle verimin yeterli olmaması ve ‘teşvik’ gibi unsurların dershaneleri cazip kıldığı görüşünü paylaştı.

Öğrencilerin yoğun olarak dershanelere gitmesinin birkaç nedeni olduğuna değinen Eğitim Bilimci, KEAB Başkanı Salih Sarpten, en öncelikli nedenin eğitim sisteminin ve kademeler arası geçişlerin sınavlar üzerine oturması olduğunu belirtti.

Söz konusu başlıca etkene değinen Sarpten, detaylarına şöyle değindi:

“Bu sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde oluyor. Okul uygulamalarının tamamında çoktan seçmeli teknikler uygulanmıyor. Çoktan seçmeli bazı teknikler okulda uygulanmıyor bu nedenle dershaneler tercih ediliyor. Dershanelerde soru çözme, sınav odaklı işler yapılması cazibe merkezi.”

“Tam gün eğitim yok, çocukların boş vaktini değerlendireceği bir tercih”

Okul dışında özel eğitim merkezlerinin tercih edilmesinin diğer nedenlerine de değinen Sarpten, şöyle devam etti:

“Eğitimin tam gün olmaması, aileleri buna itiyor. Anne babaların çocukların boş vaktini değerlendireceği bir tercih oluyor. Üçüncü unsur ise teşvik meselesidir… Öğrenci, okuldaki öğretmen, anne baba, arkadaş, dershane konusunda teşvik ediliyor.

Başarı oranları dershanelerle ölçülüyor. Tüm bu etkenler dershanelere gidişlere neden oluyor.”

Kamudaki verimsizlik de bir etken…

Kamu okullarındaki sınıfların durumunun etkili, verimli ve nitelikli ders yapmaya uygun olmadığına da değinen Sarpten, bu doğrultuda öğretmenlerin de motivasyonsuzluk yaşadığını anlattı. Sarpten, “Bu öğrencinin kazanımlarını olumsuz etkiliyor. Anne ve babalar ise bunu destekleyen ve açığı kapatacak yerler olarak dershaneleri görüyor.” dedi.