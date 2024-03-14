“Okul adına yapılmış 359 adet kayıt tespit edildi”  

Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli eğitim merkezine sahte lise diploma vererek, öğrenci izni alan Z.S.A. ile kayıt işlemlerini yaptıran K.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yasal statüsü bulunmayan Z.S.A. cezaevine gönderilirken, K.M. teminata bağlandı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Burçin Korgan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Mart 2024 tarihinde başlatılan soruşturmada zanlıların 2023-2024 yılları arasında sahte olarak düzenlenmiş Pakistan lise diplomasını Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli eğitim merkezine vererek, tedavüle sürüp sahtekârlıkla öğrenci kaydı temin ettiklerini söyledi.

Polis, Cyprus Massachussetts Center Of Innovation, isimli eğitim merkezi hakkında Yüksek Öğretim Yüksek Planlama Denetleme Akreditasyon ve Kordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izinsiz yüksek öğretim kurumu açma ve çalıştırma, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekârlıkla para temini meseleleriyle ilgili bir soruşturma başlatıldığını, tahkikatın halen devam ettiğini belirtti.

Polis, okul adına yapılmış 359 adet kayıt tespit edildiğini, kayıt edilen bu öğrencilerin akıbetin araştırılması, yasallık durumlarının araştırılması için İçişleri Muhaceret Dairesi ve Millî Eğitim Bakanlığına yazılar yazıldığını açıkladı.

“Sahtekârlıkla temin ettiği öğrenci izni iptal edilecek”

Polis, zanlılardan alınan cep telefonları içerisinde birçok diploma ve pasaport resimleri mevcut olduğunu, telefonların DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini ifade etti.

Polis, Z.S.A.’nın her ne kadar öğrenci izni bulunsa da bahse konu izni sahtekarlıkla temin ettiği için Muhaceret Dairesi’nin Milli Eğitim Bakanlığından alınacak yazı ışığında zanlının izninin iptal edileceğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis memuru, Z.S.A.’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir bağlayıcı unsuru bulunmamakla birlikte serbest kalması halinde yasadışı yollardan yurtdışına çıkabileceğini ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, K.M.’nin ise Avrupa doktora eğitiminin halen devam etmekte olduğunu ve yasal statüsü bulunduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı Z.S.A.’nın 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi. Bilgeç, K.M.’nin ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına karar verdi.