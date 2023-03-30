Oktay’ın geliş sebebi belli oldu

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, bugün Kıbrıs’ın kuzeyine gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 2023 – 2024 Mali İşbirliği Protokolü’nü imzalayacaklarını açıkladı.

Kıbrıs Postası TV’de katıldığı programda konuşan Ünal Üstel, protokolün yarın imzalanacağını ve detayların kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Üstel, talep ettikleri rakamların protokole yazıldığını da ifade etti.