Nükleere karşı insan zinciri

Kıbrıs’ın bütününden çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti nükleere karşı insan zincir oluşturdu, ortak mesaj verdi: Akkuyu Nükleer Santarali’ne karşıyız.

Home for Cooperation'da buluşan eylemciler, Girne sahillerinden kısa bir mesafe uzaklıkta nükleer bir santralın inşasının çevre açısından yol açacağı tehlikelere işaret etti.

“Bir kaza ya da sızıntı Doğu Akdeniz bölgesinde çevrede yol açacağı büyük yıkımın dışında, binlerce insanın hayatını da tehlikeye sokacaktır” mesajı verilen eylemde, Çernobil faciasına da gönderme yapıldı.

“Çernobil faciasının 36. Yıldönümünde Akkuyu Nükleer Santrali’nın inşasına karşı olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz” diyen eylemciler, Çernobil mağdurlarını anmak için mumlarıyla toplanarak insan zinciri oluşturdu.