NKL'de eğitim çadırlarda devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, NKL ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesin'de eğitimlerin çadırlarda devam edeceğini açıkladı. BRT'de "17. saat" programına katılan Çavuşoğlu, okulların durumuyla ilgili bilgi verdi. Çavuşoğlu, endişelerden dolayı bazı okullarda deprem dayanıklılık raporu hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti. Bina güvenliği nedeniyle bazı okullarda öğrencilerin okullara gitmediğini kaydeden Çacuşoğlu, eğitime devam edebilmek için NKL'de 25, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde ise 12 çadır kurulacağını ve eğitimlerin burada devam edeceğini açıkladı.