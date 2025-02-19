“Nijerya Hükümeti bursumu kesti, para gönderirse okula devam edeceğim”

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2020 ve 2022 yıllarından bu yana kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen iki zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede söz alan zanlılardan biri, Nijerya Hükümetinin burslu olarak 90 kişiyi buraya gönderdiğini ancak bursu kestiğini söyledi.

Polis, zanlı A.G.M’nin 18 Şubat tarihinde saat 18:30 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde CÖŞ ekibince yapılan kontrollerde tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 27.12.2020 tarihinden itibaren toplamda 1514 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı J.K.M.’nin ise 18.02.2025 tarihinde saat 13.15 raddelerinde Lefkoşa'da, Şht.Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bir polis ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30.09.2022 tarihinden beridir toplamda 872 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiği tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı A.G.M., Nijerya hükümeti tarafından 90 kişinin burslu olarak gönderildiğini, kendisinin de bu 90 kişi içerisinde yer aldığını, üniversitede 7 dönem okuduğunu, bir dönemi kaldığını, hükümetin bursu kestiğini, eğer para gönderirse okula devam edeceğini söyledi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.