Netanyahu: "İran, Kıbrıs'ın kuzeyini terör için kullanıyor"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın Kıbrıs'ın kuzeyini "terör amaçları" için kullandığını iddia etti, bu durumdan "rahatsızlık" duyduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kıbrıs'ta İsrail vatandaşlarına ve Yahudilere yönelik bir saldırının engellenmesinde Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine yardım ettiklerini açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, saldırının boşa çıkarılmasında Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına yardım ettiğini söyleyen Netanyahu saldırı emrinin İran tarafından verildiğini iddia etti. İsrail Başbakanı, 7 Ekim tarihinde Gazze'de çatışmaların patlak vermesinden sonra bu tür tertiplerin sayısında bir artış olduğunu ifade etti.

Netanyahu İran'ın Kıbrıs'ın kuzeyini "hem kendi terör amaçları hem de operasyon ve geçiş bölgesi olarak" kullanmasından İsrail'in "rahatsız" olduğunu söyledi.

Kathimerini gazetesi iki İran vatandaşının adadaki İsrail vatandaşlarına saldırı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını yazdı. Gazetenin haberinde şahısların henüz planın erken safhasında, potansiyel hedeflerle ilgili istihbarat toplama aşamasında olduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin siyasi sığınmacı statüsünde oldukları ve İran Devrim Muhafızları'ndan bir kişi ile ilişkili oldukları ifade edildi.

Alman haber ajansı dpa, Kıbrıs hükümet çevrelerinden edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde iki şahsın sınır dışı edileceğini duyurdu. Ajansa konuşan kaynaklar, söz konusu şahıslarla ilgili bilgilerin kendilerine Batılı istihbarat servislerinden geldiğini dile getirdi.