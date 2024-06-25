Natura Spa & Wellness, Uluslararası Yoga Günü’ne özel etkinlik düzenledi

Blueway Holding iştiraklerinden Kıbrıs Developments bünyesinde Alsancak’ta faaliyet gösteren, uluslararası alanda 4 ödüle sahip olan Natura Spa & Wellness, Uluslararası Yoga Günü olan 21 Haziran’da özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

Natura Spa, 2014 yılında BM tarafından Uluslararası Yoga Günü olarak kabul edilen ve ilk kez 2015 yılında tüm dünyada aynı gün kutlanmaya başlayan 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü’nde, Seren Özseden'in Kök ve Kalp Çakrası uygulaması ve Simge Akdoğu'nun Ses ile Meditasyon'u ile özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik sonrası katılımcılar Taşkent Doğa Parkı Tohum Bankası için bağışta bulundu.

Seren Özseden’in “Kök ve Kalp Çakrası” çalışması ile sevgi ve şefkat enerjisi üzerine yoğunlaşılarak; madde ile maneviyat arasındaki dengeyi oluşturabilmek için kök ve kalp çakrası üzerine çalışıldı. Kalbi açmanın fiziksel etkilerinin yanında partnerli çalışmalarla destek alabilme ve destek verebilme gibi zihinsel etkiler de gözlemlenmiş oldu.

Simge Akdoğu ise “Ses Banyosu-Ses Şifası Terapisi-Ses ile Meditasyon” çalışmaları kapsamında, stresi ve yarattığı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları özgürleşten; çakra sistemini düzenlemeye ve kan dolaşımının dengelenmesine yardımcı olan; hafızayı, yaratıcılığı, odaklanmayı, içgüdüyü ve daha birçok içsel ve dışsal işleyişi geliştiren bir uygulama ile etkinlikte yer aldı. Simge Akdoğu, kutsal ses duaları, doğanın sesleri, flüt, Tibet Çanı, Piyano, çeşitli perküsyon aletleri, ziller ve kendi yarattığı enstrümanlar eşliğinde katılımcıları sihirli bir ses yolculuğuna çıkardı.

Sürdürülebilir yaşamı vizyonunun merkezinde tutan Kıbrıs Developments, 2 yıl önce hizmete açtığı Natura Spa & Wellness ile kaliteli ve memnuniyet oranı yüksek hizmet sunuyor. Natura Spa & Wellness, lüks ve zarafet dolu bir vahada kişiye özel hizmetleri, tesis içerisinde sunmuş olduğu alanlar, bakımlar ve wellness kavramı odağında, “Doğanın Ritminde Yoga”, “Wellness Talks”, “Wellness Walks” gibi farkındalık yaratan etkinlikleri ile de öne çıkıyor.

Alsancak Park’a komşu konumda bulunan, dağ, deniz, orman manzaralarına hakim ve doğa ile bütünleşen mimariye sahip Natura Spa & Wellness, gerek ambiyansı, gerekse sunduğu hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin göstergesi olarak dünya çapında oldukça prestijli olan World Spa Awards ve World Luxury Awards organizasyonları tarafından toplam dört ödüle layık görülmüştü.

Natura Spa & Wellness; kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, buz çeşmesi, masaj odaları, jakuzili VIP odası, dinlenme alanları, duş ve soyunma odası, açık hava masaj alanı, doğa ile bütünleşen teras alanı ile misafirlerine ayrıcalıklı bir ortamda hizmet veriyor.