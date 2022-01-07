Narkotik’ten bir yılda 245 uyuşturucu operasyonu, kilolarca uyuşturucu

2021 yılında Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan 245 operasyonda 363 kişi yakalandı. Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, 2021 yılındaki Uyuşturucu ile Mücadele verilerini paylaştı, söz konusu zaman diliminde uyuşturucu yakalama miktarında %56 artış olduğuna dikkat çekildi.

Uyuşturucu yanında kaçakçılıkla mücadelede de 472 bin 233 TL değerinde kaçak mal, 7 ton kaçak et ele geçirilirken, yıl içinde insan kaçakçılığında 104 düzensiz göçmen ele geçirildi. Bahsi geçen suçlarla ilgili polis, toplamda 219 kişiye kaçakçılık suçundan işlem yaparken, kaçakçılık suçu işleyenlere 134 bin 356 TL ceza kesilerek devlet hazinesine katkı sağlandığı belirtildi.

Esrar başı çekti…

Uyuşturucuyla mücadelede ele geçirilen maddeler arasında ilk sırada 18 kilo ile esrar gelirken, bunu 10 kilo ile Skunk, 7 kilo kenevir, 5 kilo ile methamfetamin, 4 kilo bonzai, 1 kilo eroin, 869 gram kokain, 637 gram MDMA, 1118 adet extacy ele geçirildi.