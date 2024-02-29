Narenciye, "Türkiye'den gelecek ekibe" emanet!

UBP - YDP - DP Hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü, Başbakan Ünal Üstel görüşme sonrası narenciye krizine ilişkin açıklama yaptı, Türkiye'den gelecek bir ekibin tazmin için çalışma yapacağını söyledi.

Üstel, tazmin edilecek narenciyenin miktarı ve fiyatına ilişkin herhangi bir detay vermedi, krizin devam edeceği sinyalini verdi

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi...

Üstel görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Adamıza kısa bir süre içerisinde gelecek teknik heyetlerin çalışmalarını tamamlaması ile birlikte narenciyecilerimizin mağduriyetini de ortadan kaldıracağız" dedi.

Üstel ayrıca, "Aynı zamanda, bu yıl yaşanan sıkıntıların bir kez daha yaşanmaması adına Güzelyurt Bölgesi'ne 40 bin tonluk bir soğuk hava deposu yapılması yönünde de bir uzlaşıya varmış durumdayız" ifadelerini kullandı.