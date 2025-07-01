Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Yakut, tahliye olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirdi.

Türkiye'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.

Cenazesi Diyarbakır’a götürülecek

Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Youtube'da "Deliler Delisi" adıyla videolar yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut, bir ara en çok konuşulan isim oldu.