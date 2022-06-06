Muhalefetin tepkisi sonuç verdi, 3 yasa tasarısı ivediliği geri çekildi

Muhalefetin tepkisi sonuç verdi, hükümet özgürlükleri daraltan yasal değişikliklerin ivediliğini geri çekti.

Başbakan Ünal Üstel, muhalefet ve iktidarın yanı sıra HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ın da içerisinde bulunduğu bir çalışmada yer alarak, yasa tasarılarının haftaya Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirilmesini önerdi.

Üstel, gündeme getirilen yasa tasarılarının güncelleşmesi gerektiğini, bazı eksiklikler, fazlalıklar olabileceğini dile getirdi, “Teknik insanların hazırladığı yasayı buraya getirdiler. Hepsini bir anda iyileştirmek için getirdik” dedi.

Üstel’in ardından Meclis Başkanı Töre, 3 yasa tasarısının bu oturumda görüşülmesinin geri çekildiğini açıkladı.

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