Meclis Başkanı Töre, oturuma ara vermedi.

Bu sırada oylamaya geçildi, CTP’li vekiller 9 kişinin ivediliği kabul ettiğini ifade etti, ret oyu kullananların sayılmasını istedi.

Vekiller kayıtlara bakılmasını talep etti, Meclis’te tansiyon yükseldi.

Bu sırada izleyici locasında bulunan kişiler, alkışlarla muhalefete destek verdi.

Töre, izleyicilerin dışarıya çıkmasını istedi.

Töre, 15 kişinin tasarıların ivediliğe evet dediği açıkladı, muhalefet bu bilginin doğru olmadığını kaydetti.

Töre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yasa tasarılarının ivediliğin geri çekilmesine ilişkin talebini okudu.

"Bu Meclis’ten bu saçmalığı ivedilik alarak geçiremezsiniz”