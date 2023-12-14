Motosikletli sürücü yol kenarındaki akasya ağacına çarptı, yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda dün gece 00.30 sıralarında 26 yaşındaki Serdar Şahan, yönetimindeki UE 420 plakalı motosikletle Güzelyurt istikametinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan akasya ağacına çarptı.

Polis açıklamasında, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin, sol yan kısmı üzerinde sürüklenerek yol içinde durduğu, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaza yapmasının ardından adanın güneyine geçen şahıs, geri dönerken tutuklandı

Daha önce karıştığı bir trafik kazasından dolayı aranan Kutret Şarafat isimli şahıs dün Bostancı geçiş noktasından kuzeye doğru geçiş yaptığı sırada tutuklandı.

Cengizköy-Yeşilyurt Anayolunda 20 Kasım saat 1.10 sıralarında, yönetimindeki JB 259 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyreden Şarafat, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 22 yaşındaki Muhammad Hamad Nasrullah yönetimindeki UH 255 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmış ve kaza sonrası olay yerinde durmayıp Bostancı geçiş noktasından adanın güneyine geçiş yapmıştı.