Motosiklet sürücüsü yaralandı

İskele - Ercan ana yolu üzerinde bugün sabah meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Andreı Skvortsov yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Andreı Skvortsov, yönetimindeki VV 650 plakalı motosikletle Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Cihangir köyü yakınlarında, önünde aynı yönde seyreden ve sola, "Cihangir Bay/Bayan Kuaförü" isimli iş yerine dönmek amacıyla yavaşlayan 36 yaşındaki Berkan Gülek yönetimindeki HR 980 plakalı van aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Andreı Skvortsov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.