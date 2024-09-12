Meteoroloji’den şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Dairesi, "7" kuvvetinde "fırtınamsı rüzgar" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00’ten itibaren, bölge denizlerinden Taurus'ta Güney ve Batı yönlerden esen rüzgârın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgâr" şeklinde esmesi bekleniyor.

"Fırtınamsı rüzgar" Cumartesi günü saat 00.00’a kadar etkili olacak.