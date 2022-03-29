Meteoroloji Dairesi'nden toz bulutu uyarısı

Meteoroloji Dairesi, 31 Mart Perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika’dan taşınacak toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, toz zerreciklerinin 31 Mart 00.00’dan 4 Nisan 12.00’ye kadar etkili olacağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.