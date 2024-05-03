Meteoroloji Dairesi’nden fırtınamsı rüzgar uyarısı...

Meteoroloji Dairesi, denizlerde ve karada 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölge denizlerinde ve karada güney ve batı yönlerden esmekte olan fırtınamsı rüzgarın devam ettiği, yarın akşam saat 20.00’ye kadar devam etmesi beklenen rüzgarın şiddetinin 7 kuvvetine çıkmasının beklendiği belirtildi.