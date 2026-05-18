İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama, Yabancılar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilikle görüşülmesi talebine ret oyu veren CTP’yi “İnşaat sektörünü anlamamakla ve iki yüzlü davranmakla” suçladı; “CTP’nin talebi kabul edilseydi; İskele, Tatlısu ve Esentepe imara kapatılacaktı” dedi.